Продолжение рассказа про филипок придумать

Литература
Продолжение рассказа про филипок придумать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На следующий день филипок пошел в свой новый класс. ему показали на его парту. она была очень красивой. он сел за нее. начался урок.на своем первом в жизни уроке филипок очень волновался, но соседка по парте катя поддержала его. школьный день филипка был веселый. он нашел много новых друзей и выучил целый алфавит.он принес домой улыбку на лице и пятерку в дневнике
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