Продолжение рассказа про филипок придумать

Гость: Гость:

На следующий день филипок пошел в свой новый класс. ему показали на его парту. она была очень красивой. он сел за нее. начался урок.на своем первом в жизни уроке филипок очень волновался, но соседка по парте катя поддержала его. школьный день филипка был веселый. он нашел много новых друзей и выучил целый алфавит.он принес домой улыбку на лице и пятерку в дневнике