Вычислите массу нитрата серебра, необходимую для приготовления раствора для осаждения хлорид-ионов из 100 мл раствора соляной кислоты с молярной концентрацией 0,1 моль/л

Химия
Вычислите массу нитрата серебра, необходимую для приготовления раствора для осаждения хлорид-ионов из 100 мл раствора соляной кислоты с молярной концентрацией 0,1 моль/л
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если правильно сообразила, то вот:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Поступления воды в растение зависит от
Ответить
Геометрия
СРОЧНО,с объяснениями помогите решить задачу!!!!в правильной усечённой треугольной пирамиде стороны основания 6 см и 8 см,а боковая грань образует ...
Ответить
Русский язык
Бабочка жук кузнечик шмель муха називаня насекомых обозначь в словах ударение
Ответить
Математика
Помогите!!! Сравни! 1/4т и 200кг; 5/6ч и 55мин
Ответить
Алгебра
Помогите найти произведение корней уравнения С решением пожалуйста!
Ответить