СРОЧНО,с объяснениями помогите решить задачу!!!!в правильной усечённой треугольной пирамиде стороны основания 6 см и 8 см,а боковая грань образует с плоскость большого основания угол 45.Найдите высоту пирамиды!
Геометрия
СРОЧНО,с объяснениями помогите решить задачу!!!!в правильной усечённой треугольной пирамиде стороны основания 6 см и 8 см,а боковая грань образует с плоскость большого основания угол 45.Найдите высоту пирамиды!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A1B1C1ABC,A1B1=A1C1=B1C1=6см,АВ=АС=ВС=8см A1H1_|_B1C1,AH_|_BC,H1O-высота пирамиды,<H1H0=45 A1H1=A1B1*sin60=6*√3/2=3√3 AH=AB*sin60=8*√3/2=4√3 OH=(AH-A1H1)/2=(4√3-3√3)/2=√3/2 <H1HO=45⇒H1O=HO=√3/2-высота
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