Помогите найти произведение корней уравнения С решением пожалуйста

Гость: Гость:

3*4^|x| - 14*2^|x| +8=0 3* 2^2|x| - 14*2^|x| +8=0 Делаем замену: 2^|x|=t, тогда: 3t^2-14t+8=0 D=(-14)^2-4*3*8=100 t1=(14-10)/6=4/6=2/3 t2=(14+10)/6=4 Делаем обратную замену: 1) 2^|x|= 2/3 |x| = log 2(2/3) 2/3<1, поэтому логарифм от числа, меньшего единицы,является отрицательным числом. Но модуль не может быть отрицательным. Поэтому этот вариант не является решением. 2)2^|x|=4 2^|x|= 2^2 |x|=2 x=-2; x=2 Произведение корней равно "-4".