Какая особенность строения позволяет растению эффективнее улавливать солнечную энергию
Биология
Какая особенность строения позволяет растению эффективнее улавливать солнечную энергию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В клетках каждого растения находится хлорофилл, с помощью которого растение способно к фотосинтезу(т.е. улавливать солнечную энергию)
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