У мхов нитевидные образования из одной или нескольких однорядных клеток , служат ??ля прикрепления к субстрату?
Биология
У мхов нитевидные образования из одной или нескольких однорядных клеток , служат ??ля прикрепления к субстрату?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, они являются редуцированными корнями которые впитывают минеральные вещества
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