У мхов нитевидные образования из одной или нескольких однорядных клеток , служат ??ля прикрепления к субстрату?

Биология
У мхов нитевидные образования из одной или нескольких однорядных клеток , служат ??ля прикрепления к субстрату?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, они являются редуцированными корнями которые впитывают минеральные вещества 
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