У мхов нитевидные образования из одной или нескольких однорядных клеток , служат ??ля прикрепления к субстрату?

Биология

У мхов нитевидные образования из одной или нескольких однорядных клеток , служат ??ля прикрепления к субстрату?

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