Почему семенники и яичники называют железами внутренней секреции?
Биология
Почему семенники и яичники называют железами внутренней секреции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как являются железами внутренней (непосредственно в кровь и лимфу) и внешней (в полость тела и его поверхность) секреции.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
На основе электронной теории строения объясните, как и почему у атома пределах од??ого периода изменю металлический характер элементов и кислотно-о...
Математика
Алгебра
Сравните площади квадрата и прямоугольника, зная, что основание прямоугольника н??м 10 см больше, а высота на 10 см меньше стороны квадрата.