Опредилите сходство и различия в геграфическом положении швеции и норвегии

География
Опредилите сходство и различия в геграфическом положении швеции и норвегии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Швеция равнинная. Норвегия с горами и выпадает осадков больше,чем в Швеции,а температура средняя.
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