Опредилите сходство и различия в геграфическом положении швеции и норвегии
География
Опредилите сходство и различия в геграфическом положении швеции и норвегии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Швеция равнинная. Норвегия с горами и выпадает осадков больше,чем в Швеции,а температура средняя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
На основе электронной теории строения объясните, как и почему у атома пределах од??ого периода изменю металлический характер элементов и кислотно-о...
Математика