Составить 2 предложений сложных и 2 предложений подчененных и их схемы (зарание сп??сибо отведте пожалуйста)

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Составить 2 предложений сложных и 2 предложений подчененных и их схемы (зарание сп??сибо отведте пожалуйста)

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