Составить 2 предложений сложных и 2 предложений подчененных и их схемы (зарание сп??сибо отведте пожалуйста)

Русский язык
Составить 2 предложений сложных и 2 предложений подчененных и их схемы (зарание сп??сибо отведте пожалуйста)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот 2 сложных предложения : Петя играет в футбол,а Вася в волебол. Мой папа спит,а мама готовит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Западная азия занимает ведущее положение в мире по запасам нефти,природного газа,асбест,бурого и каменного угля.какое из этих полезных ископаемых н...
Ответить
Окружающий мир
Какая техника появилась концу 19 века в воронежской области
Ответить
Биология
У мхов нитевидные образования из одной или нескольких однорядных клеток , служат ??ля прикрепления к субстрату?
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста выполнить эти задания 1,2,3
Ответить
Английский язык
If I ______ you, I _____ what to do. am; will not know were; would not know I _____ this bag if they have it in blue. will buy would buy ...
Ответить