Западная азия занимает ведущее положение в мире по запасам нефти,природного газа,асбест,бурого и каменного угля.какое из этих полезных ископаемых не явлиется горючим.

Окружающий мир

Западная азия занимает ведущее положение в мире по запасам нефти,природного газа,асбест,бурого и каменного угля.какое из этих полезных ископаемых не явлиется горючим.

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