Какая техника появилась концу 19 века в воронежской области

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Территория Воронежской области была заселена человеком в эпоху палеолита. Примерно 30 тысяч лет тому назад появились древнейшие поселения в районе села Костенки, на правом берегу Дона, в Хохольском районе Воронежской области. В конце первого тысялелетия до наней эры в степном Придонье жили ираноязычные скифо-сарматские племена. В 9 веке здесь появились восточные славяне. Свержение монголо-татарского ига и образование Российского централизованного государства в конце 15 века создали предпосылки для освоения русскими Воронежского края. В течение 16 века он был включен в состав Русского государства. Под защитой крепости Воронеж в конце 16 — начале 17 века возникли села Айдарово, Березово, Боровое, Животинное, Рамонь, Репное, Чертовицкое, Ямное. В 1615 году в новом Воронежском уезде существовало 59 поселений. Примечательной страницей в истории Воронежского края стало строительство здесь по решению Петра I русского военного флота. В 1711 году Воронеж становится губернским городом, административным центром Азовской губернии. В 1725 году губерния получает название Воронежской. В 1860-1870-х годах через территорию губернии были проложены железные дороги. В 19 веке были построены крупные промышленные предприятия, главным образом, в Воронеже (Воронежские железнодорожные мастерские — в 1868, завод Столля — в 1869).