Помогите!!! Сравни! 1/4т и 200кг; 5/6ч и 55мин
Математика
Помогите!!! Сравни! 1/4т и 200кг; 5/6ч и 55мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1/4т(250кг)>200кг 5/6ч(50мин)<55мин
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