Поступления воды в растение зависит от
Биология
Поступления воды в растение зависит от
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поступление воды в растение зависит не только от испарения воды через листья, но и от корневого давления. Оно перегоняет воду из живых клеток корня в полые трубки омертвевших сосудов.
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