Поступления воды в растение зависит от

Биология
Поступления воды в растение зависит от
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поступление воды в растение зависит не только от испарения воды через листья, но и от корневого давления. Оно перегоняет воду из живых клеток корня в полые трубки омертвевших сосудов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
СРОЧНО,с объяснениями помогите решить задачу!!!!в правильной усечённой треугольной пирамиде стороны основания 6 см и 8 см,а боковая грань образует ...
Ответить
Русский язык
Бабочка жук кузнечик шмель муха називаня насекомых обозначь в словах ударение
Ответить
Математика
Помогите!!! Сравни! 1/4т и 200кг; 5/6ч и 55мин
Ответить
Алгебра
Помогите найти произведение корней уравнения С решением пожалуйста!
Ответить
Математика
1)))). -5 2/3 : 4 1/4 -5 1/3 :7/8=? и 2))))) 2 3\5 * 7/11+4 2/11 : (-5 3/4)=? 3)))))). 5/7-(5 1/4-2 1/7 : 1 1/4)=? 4))))))). (3 47/59-3 47/59). : (...
Ответить