Главные герои сказки соловей Андерсона пожалуйста

Литература
Главные герои сказки соловей Андерсона пожалуйста
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Гость:
Птицы люди (ответ на угад!)
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