Отчего зависила экономически и политически русь золотой орды

История
Отчего зависила экономически и политически русь золотой орды
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Гость:
Во времена Золотой Орды Русь зависела от нее
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