Многоклеточное образование у семенных растений , из которого развивается семя?

Биология
Многоклеточное образование у семенных растений , из которого развивается семя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СЕМЯЗАЧАТОК (семяпочка) , многоклеточное образование в завязи  семенных растений, из  которого после оплодотворения  развивается семя.
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