Пользуясь формулой объема прямоугольного параллепипеда V=SH вычислите: 1)объем V, если S=14м.кв. ,H=3м. 2)площадь S основания,еслиV =216см3,H=12см 3)высоту H ,если V=72дм3, S=18дм2

Математика
Пользуясь формулой объема прямоугольного параллепипеда V=SH вычислите: 1)объем V, если S=14м.кв. ,H=3м. 2)площадь S основания,еслиV =216см3,H=12см 3)высоту H ,если V=72дм3, S=18дм2
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