Пользуясь словарем иностранных слов, объясните лексическое значение следующих с??ов. мониторинг инновация блокбастер ремейк ноу-хау уфология пиар апофеоз ратифицировать апеллировать
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Пользуясь словарем иностранных слов, объясните лексическое значение следующих с??ов. мониторинг инновация блокбастер ремейк ноу-хау уфология пиар апофеоз ратифицировать апеллировать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мониторинг-слежка инновация-чтото новое ремейк-переделка ноу-хау-новинка уфология-наука о инопланетянах пиар-реклама прости, дальше не знаю
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