Помагите мне пожалуйста

Русский язык
Помагите мне пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Б 4. а) 3     б) 5     в) 1     г) 2     д) 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Как ты думаешь, в чем сходства и в чем отличия завоевательных походов, арабов, крестоновцев и монголов
Ответить
Математика
Из спичек Сложены верные равенства. надо в каждых из равенства переложить одну сп??чку так, чтобы получить другие верные равенства (г,д)
Ответить
Русский язык
Сочинение по теме взаимоотношений родителей и детей(можно не писать) и пример вза??моотношений в рассказе станционный смотритель
Ответить
Алгебра
Пожалуйста помогите, 5 и 6 задание
Ответить
История
Краткое эссе о метрополите Филлипе
Ответить