Помагите пожалуйста .Найдите разность двух чисел, если известно что одна из них в 14 раз больше другого , а их сумма равна 495 решить без x
Математика
Помагите пожалуйста .Найдите разность двух чисел, если известно что одна из них в 14 раз больше другого , а их сумма равна 495 решить без x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толькл уравнением могу решить. Легче способа нету.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай. допиши окончания имен существительных и укажи их падеж. одежда для осен??. подготовка к осени. разговор об осени. соскучился по матери. б...
Математика
Отец, мать и сын пропололи картофель на площади в 10 а. сын выполнил 1 четвертую всей работы. отец прополол в 1,5 раз больше сына, а остальную част...
Русский язык
Составьте распространенные предложения используя в качестве подлежащих слова слова левого столбика в качестве сказуемых слова правого столбика
Математика