Помагите пожалуйста .Найдите разность двух чисел, если известно что одна из них в 14 раз больше другого , а их сумма равна 495 решить без x

Математика

Помагите пожалуйста .Найдите разность двух чисел, если известно что одна из них в 14 раз больше другого , а их сумма равна 495 решить без x

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