Отец, мать и сын пропололи картофель на площади в 10 а. сын выполнил 1 четвертую всей работы. отец прополол в 1,5 раз больше сына, а остальную часть работы выполнила мать. Сколько квадратных метров картофеля пропололи отец, мат...

Математика
Отец, мать и сын пропололи картофель на площади в 10 а. сын выполнил 1 четвертую всей работы. отец прополол в 1,5 раз больше сына, а остальную часть работы выполнила мать. Сколько квадратных метров картофеля пропололи отец, мать и сын в отдельности?
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