Именно эти племена упоминались в русских летописях как "половцы" а)скифы б)монголы в)гунны г)кыпчаки д)татары
История
Именно эти племена упоминались в русских летописях как "половцы" а)скифы б)монголы в)гунны г)кыпчаки д)татары
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) кыпчаки- тюркоязычный народ
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