Именно эти племена упоминались в русских летописях как "половцы" а)скифы б)монголы в)гунны г)кыпчаки д)татары

История

Именно эти племена упоминались в русских летописях как "половцы" а)скифы б)монголы в)гунны г)кыпчаки д)татары

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