Составить сочинение на тему "На уроке" с фразеологическими оборотами. Пожалуйста если вы сможете сделать напишите.

Гость: Гость:

На уроке. Шёл урок русского языка.Людмила Николаевна сказала:"Иванов,ты что ворон считаешь?Наверно,опять дома блынды бил,в потолок плевал вместо того,чтобы заниматься?Ведь скоро конец четверти!Иди к доске,чудо в перьях!" Иванов жалобно посмотрел,как пуганая ворона,которая каждого куста боится,и пошёл к доске.Потом остановился и сказал:"Это-это...э...Забыл,как его там...Ну,там ещё такой был...С пистолетом..." Людмила Николаевна вздохнула:"Ну что ты,Иванов,как язык проглотил! Слова из тебя не вытянешь!А на перемене болтал как сорока! Садись,два!И запомни,что без труда не вынешь и рыбку из пруда! Твои знания и гроша медного не стоят!"