ПОМОГИТЕ! Используя определение квадратного корня, реши уравнение ------- √ x−3=13.

Алгебра
ПОМОГИТЕ! Используя определение квадратного корня, реши уравнение ------- √ x−3=13.
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Гость:
Только x под корнем или -3 тоже?
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