Какой прием применяет автор, чтоб описать холодную погоду. Это из проищведения Ос??ара Уайльда. Мальчик-звезда.

Литература
Какой прием применяет автор, чтоб описать холодную погоду. Это из проищведения Ос??ара Уайльда. Мальчик-звезда.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой прием применяет автор, чтоб описать холодную погоду. Это из проищведения Оскара Уайльда. Мальчик
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