Какой прием применяет автор, чтоб описать холодную погоду. Это из проищведения Ос??ара Уайльда. Мальчик-звезда.

Литература

Какой прием применяет автор, чтоб описать холодную погоду. Это из проищведения Ос??ара Уайльда. Мальчик-звезда.

Автор: Гость