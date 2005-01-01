Одним ударом Шварценеггер может разбить любой кусок бетона на 3части.Сколько уд??ров ему понадобиться сделать,чтобы разбить бетонную плиту на 2005 частей?
Алгебра
Одним ударом Шварценеггер может разбить любой кусок бетона на 3части.Сколько уд??ров ему понадобиться сделать,чтобы разбить бетонную плиту на 2005 частей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
668,3 удара или 669 если округлить
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