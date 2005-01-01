Одним ударом Шварценеггер может разбить любой кусок бетона на 3части.Сколько уд??ров ему понадобиться сделать,чтобы разбить бетонную плиту на 2005 частей?

Алгебра
Одним ударом Шварценеггер может разбить любой кусок бетона на 3части.Сколько уд??ров ему понадобиться сделать,чтобы разбить бетонную плиту на 2005 частей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
668,3 удара или 669 если округлить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Сказка про ангела и демона
Ответить
Русский язык
Составить сочинение на тему "На уроке" с фразеологическими оборотами. Пожалуйста если вы сможете сделать напишите.
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ! Используя определение квадратного корня, реши уравнение ------- √ x−3=13.
Ответить
Математика
Решите плиз !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
На координатной прямой отмечены точки A, B, C, D и E (рис.2.8).Запишите их координаты
Ответить