Принадлежит ли графику функции y=x^7 точка (2;128),(-2;-128);(-3;2187)
Алгебра
Принадлежит ли графику функции y=x^7 точка (2;128),(-2;-128);(-3;2187)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принадлежит конечно да
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