Что такое перстень ? помогите пожалуйста
Русский язык
Что такое перстень ? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это на типе кольца , просто другого вида
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