Составьте распространенные предложения используя в качестве подлежащих слова слова левого столбика в качестве сказуемых слова правого столбика
Русский язык
Составьте распространенные предложения используя в качестве подлежащих слова слова левого столбика в качестве сказуемых слова правого столбика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Луна светила всю ночь. 2) Медведи любят мёд. 3) Ветер дует очень сильно. 4) Сегодня лес чист. 5) Март - весенний месяц. 6) Воздух - это богатство, без него мы не можем жить!
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Именно эти племена упоминались в русских летописях как "половцы" а)скифы б)монголы в)гунны г)кыпчаки д)татары