Прочитай. допиши окончания имен существительных и укажи их падеж. одежда для осен??. подготовка к осени. разговор об осени. соскучился по матери. был у матери. вспоминая о матери
Русский язык
Прочитай. допиши окончания имен существительных и укажи их падеж. одежда для осен??. подготовка к осени. разговор об осени. соскучился по матери. был у матери. вспоминая о матери
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одежда для осени- Родительный подготовка к осени Дательный разговор об осени Предложный соскучился по матери Дательный был у матери Родительный вспоминая о матери Предложный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отец, мать и сын пропололи картофель на площади в 10 а. сын выполнил 1 четвертую всей работы. отец прополол в 1,5 раз больше сына, а остальную част...
Русский язык
Составьте распространенные предложения используя в качестве подлежащих слова слова левого столбика в качестве сказуемых слова правого столбика
Математика
Русский язык