Прочитай. допиши окончания имен существительных и укажи их падеж. одежда для осен??. подготовка к осени. разговор об осени. соскучился по матери. был у матери. вспоминая о матери

Русский язык

Прочитай. допиши окончания имен существительных и укажи их падеж. одежда для осен??. подготовка к осени. разговор об осени. соскучился по матери. был у матери. вспоминая о матери

Автор: Гость