Помагите пожалуйста написать номер 113 прашу помагите мне сделайте доброе дело Помогите
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Помагите пожалуйста написать номер 113 прашу помагите мне сделайте доброе дело Помогите
Ответ(ы):
Гость:
Когда я ем, я глух и нем.Корень учения горек, да плод его сладок.Не бойся работы, пусть она тебя боится.
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