Помагите пожалуста решить задачу. длина параллепипеда равна12 м, ширена-в3 раза меньше длены,а высота ровна среднему арефмитическому длены и ширины Найди объем этого параллелепипеда

Математика

Помагите пожалуста решить задачу. длина параллепипеда равна12 м, ширена-в3 раза меньше длены,а высота ровна среднему арефмитическому длены и ширины Найди объем этого параллелепипеда

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