Помагите пожалуста решить задачу. длина параллепипеда равна12 м, ширена-в3 раза меньше длены,а высота ровна среднему арефмитическому длены и ширины Найди объем этого параллелепипеда
Математика
Помагите пожалуста решить задачу. длина параллепипеда равна12 м, ширена-в3 раза меньше длены,а высота ровна среднему арефмитическому длены и ширины Найди объем этого параллелепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12÷3=4 м. ширина (12+4)÷2=8 см. высота V=4×12×8=384 м.^3
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