Стилістично забарвлені є всі слова рядка А.телик , периметр , кумекати Б.музон , епохальній , квітень В.псевдоідея , кохання , куцохвостий Г.відгомоніти , цікавий , відозва Правильный ответ А верно,не так ли?
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Стилістично забарвлені є всі слова рядка А.телик , периметр , кумекати Б.музон , епохальній , квітень В.псевдоідея , кохання , куцохвостий Г.відгомоніти , цікавий , відозва Правильный ответ А верно,не так ли?
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А....................
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