Замысел, история создания, особенности жанра и композиции, смысл названия поэмы "Мертвые души"

Литература
Замысел, история создания, особенности жанра и композиции, смысл названия поэмы "Мертвые души"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ieryfixvc regobx egx eg xvre vx frevx revx rv
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Чому лікарі не рекомендують читати в транспорті?Що може статися з зором?
Ответить
Русский язык
Проезведи фонетический разбор слова пачкать!!!
Ответить
Русский язык
Однажды пастись на луг пришли два козла. Они мирно гуляли,играли.но потом они посс??рились и решили поделить луг на две части. Но сколько не делили...
Ответить
Математика
В 2-х ящеках было 99 пар обуви. Когда из первого ящека взяли 6 пар ,а из второго 12 , то в первом осталось в 2 раза больше сколько пар обуви было в...
Ответить
Английский язык
Предложения со словами more,bigger,smaller
Ответить