Помагите решить премеры!!
Математика
Помагите решить премеры!!
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1)-0,2 2)2,3 3)6,7 4)9,99 5)-0,98 6)2,18
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