Помггите заполнить таблицу! Даю 20 баллов! Здесь просто нужно сложить числа из первого и второго столбика. Умоляю!!! Сомневаюсь в своих ответах.
Математика
Помггите заполнить таблицу! Даю 20 баллов! Здесь просто нужно сложить числа из первого и второго столбика. Умоляю!!! Сомневаюсь в своих ответах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -25,7 + (-13) = -(25,7 + 13,75) = -39,45 2) -17 + (-6,5) = -(17,5 + 6,5) = -24 3) -8,8 -13 = -(8,8 + 13) = -(21 ) = -22 4) -2 -4 = -(6) = -6 5) -6,25 - 15 = -(6,25+15,25) = -21,5 6) -0,09 - 8,2 = -(0,09+8,2) = -8,29
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