Помггите заполнить таблицу! Даю 20 баллов! Здесь просто нужно сложить числа из первого и второго столбика. Умоляю!!! Сомневаюсь в своих ответах.

Математика

Помггите заполнить таблицу! Даю 20 баллов! Здесь просто нужно сложить числа из первого и второго столбика. Умоляю!!! Сомневаюсь в своих ответах.

Автор: Гость