Помгите пожалуйста нужно по литературе написать мини-сочинение из повести "В дурном обществе" ,а название его "Отношение Васи к отцу"...Очень срочно,сегодня сдаю!!!
Литература
Помгите пожалуйста нужно по литературе написать мини-сочинение из повести "В дурном обществе" ,а название его "Отношение Васи к отцу"...Очень срочно,сегодня сдаю!!!
Ответ(ы):
Гость:
Напиши как страдал отец после смерти мамы. как вася начал бродяжничать и все его считали бродягой. Как он ходил в часовню и там встретил Марусю и Валика. А судья говорил васе все хорошее про его отце. (примерно я так писал)
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