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Первый казахстанский космонафт
Обществознание
Первый казахстанский космонафт
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Гость:
Тохар Аубакиров,первый казахстанский космонавт
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