Продукт пиания, заготавливаемый на зиму

История
Продукт пиания, заготавливаемый на зиму
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наверное капуста,но точно не знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите целое , если 20% от него состовляет 100 руб
Ответить
Математика
Стоимость одного набора 90 рублей.Если общая сумма превышает 1000 рублей то на ту часть суммы которая превышает 1000 рублей дается скидка 40% .Скол...
Ответить
Английский язык
10). - That will be 5 £ - Take the money - Please - here you are Не знаю 11). She is ....... for the job. Good enough enough goo...
Ответить
Алгебра
X2+2x-3=0 как можно решить
Ответить
Русский язык
Помогите придумать по 3 примера к каждому виду словообразования (суффиксальный ,п??иставочный,приставочно-суффиксальный ,бессуфиксный,сложение.)
Ответить