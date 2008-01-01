Помоги даю много балов прочитай текст и выполни задания напиши просто номер

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Помоги даю много балов прочитай текст и выполни задания напиши просто номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1   2)1 3)1 4)2 5)3 ну вот... извиняюсь если не правильно
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