Помоги Джейсону написать сочинение о том, как он провёл воскресенье.Дополни его р??ссказ недостающими словами.(На фотографии не правильно написано (не сколько) )
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Помоги Джейсону написать сочинение о том, как он провёл воскресенье.Дополни его р??ссказ недостающими словами.(На фотографии не правильно написано (не сколько) )
Ответ(ы):
Гость:
Half past ninebedset the tableflowersfishquarter past elewenten past tenpuzzlesbiketvten past nine
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