Помоги с англиским срочно прямо сейчас первое задание плиз
Английский язык
Помоги с англиским срочно прямо сейчас первое задание плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. straight 2. turn 3. left 4. past 5. traffic 6. right 7. park У меня за это задание уже стоит пятерка ;)
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