Помогите найти имя контейнера этих продуктов: Eggs; crisps; cereals;cola;water;tuna;carrots;yoghurt... А ко??тейнеры:bag;bottle;box;can;carton;packet;pot;tin срочно!!!
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Помогите найти имя контейнера этих продуктов: Eggs; crisps; cereals;cola;water;tuna;carrots;yoghurt... А ко??тейнеры:bag;bottle;box;can;carton;packet;pot;tin срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cola-can; water-bottle;tin-carrots;carton-yoghurt; cereals-packet. остальное затрудняюсь ответить
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