Помогите найти имя контейнера этих продуктов: Eggs; crisps; cereals;cola;water;tuna;carrots;yoghurt... А ко??тейнеры:bag;bottle;box;can;carton;packet;pot;tin срочно!!!

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Помогите найти имя контейнера этих продуктов: Eggs; crisps; cereals;cola;water;tuna;carrots;yoghurt... А ко??тейнеры:bag;bottle;box;can;carton;packet;pot;tin срочно!!!

Автор: Гость