Помогиие пожалуйста решить срочно подробно и с рисунком,это не контрольная это дз.
Геометрия
Помогиие пожалуйста решить срочно подробно и с рисунком,это не контрольная это дз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. А1. Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и притом только одна. А2. Если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки данной прямой лежат в этой плоскости. В этом случае говорят, что прямая лежит в плоскости или что плоскость проходит через прямую. А3. Если две плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую, которой принадлежат все общие точки этих плоскостей. В этом случае говорят, что плоскости пересекаются по прямой. А4. В любой плоскости пространства выполняются все аксиомы планиметрии.
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