ПОМОГИИИТЕ!!! Как оценивают чартисты реформу 1832 года? Почему они требуют всеобщего избирательного права?

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Реформа 1832 года не удовлетворяла трудящихся в Великобритании, принимавших активное участие в борьбе за её проведение. В 1836-1938 гг. экономика Англии была вновь потрясена кризисом перепроизводства, который вызвал новое ухудшение положения рабочих. Это послужило толчком к возникновению в Англии политического рабочего движения - чартизма. Главные задачи: В 1836 г. Лондоне была создана ассоциация рабочих, которая выдвинула требования: 1. Всеобщего избирательного права для мужчин, достигших 21-го года и проживших в данном приходи не менее шести месяцев; 2. Отмены имущественного ценза для кандидатов в депутаты парламента; 3. Равного представительства и уравнения избирательных округов; 4. Ежегодных выборов в парламент; 5. Вознаграждение труда депутатов; 6. Тайного голосования. Эти требования были очень популярны среди рабочих, считавших, что завоевав всеобщее избирательное права, они смогут добиться коренного изменения условий их труда и жизни.