Помогиите, составте предложения по схемам 3 и 4 обязательнооо ;3
Русский язык
Помогиите, составте предложения по схемам 3 и 4 обязательнооо ;3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Солнышко выглянуло, и начал таять снег 3 Вася пошёл на окраину леса и забрёл в чащу Конечно не все,всё что придумал
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