Помогите! 1 1/8* ( 9 1/3: 1 3/4)=
Математика
Помогите! 1 1/8* ( 9 1/3: 1 3/4)=
Ответ(ы):
Гость:
1) 9 /13 : 1 3/4=5 1/3 2)1 1/8 * 5 1/3 = 6
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