Срочно, помогите пожалуйста решить 219 и 221

Алгебра
Срочно, помогите пожалуйста решить 219 и 221
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Гость:
Это так легко и просто =440
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