Периметор прямоугольника 36 см. сумма длин трех его сторон 25 см. чему равна площадь этого прямоугольника ? запиши пояснение для каждого действея в приведенном решении и закончи его. срочно

Математика

Периметор прямоугольника 36 см. сумма длин трех его сторон 25 см. чему равна площадь этого прямоугольника ? запиши пояснение для каждого действея в приведенном решении и закончи его. срочно

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