Периметор прямоугольника 36 см. сумма длин трех его сторон 25 см. чему равна площадь этого прямоугольника ? запиши пояснение для каждого действея в приведенном решении и закончи его. срочно

Математика
Периметор прямоугольника 36 см. сумма длин трех его сторон 25 см. чему равна площадь этого прямоугольника ? запиши пояснение для каждого действея в приведенном решении и закончи его. срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
36-25=11см сторона прямоугольника 36/2=18см сумма двух прилежащих сторон 18-11=7 см вторая сторона прямоугольника 7*11=77 см площадь
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