Периметор прямоугольника 36 см. сумма длин трех его сторон 25 см. чему равна площадь этого прямоугольника ? запиши пояснение для каждого действея в приведенном решении и закончи его. срочно
Математика
Периметор прямоугольника 36 см. сумма длин трех его сторон 25 см. чему равна площадь этого прямоугольника ? запиши пояснение для каждого действея в приведенном решении и закончи его. срочно
Ответ(ы):
Гость:
36-25=11см сторона прямоугольника 36/2=18см сумма двух прилежащих сторон 18-11=7 см вторая сторона прямоугольника 7*11=77 см площадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По данной краткой записи составь задачу и запиши уравнение с неизвестным делимым с помощью которого можно решить составленую задачу на первой полке...
Русский язык
Математика
От рулона ткани продавец отрезал одну пятую часть,что составило 3 м.сколько метров ткани было в рулоне первоначально?