По данной краткой записи составь задачу и запиши уравнение с неизвестным делимым с помощью которого можно решить составленую задачу на первой полкем6 банок на второй полке ? в 3 раза больше

Математика
По данной краткой записи составь задачу и запиши уравнение с неизвестным делимым с помощью которого можно решить составленую задачу на первой полкем6 банок на второй полке ? в 3 раза больше
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6*3=18(б.)- На второй полке Ответ:18 банок
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