По данной краткой записи составь задачу и запиши уравнение с неизвестным делимым с помощью которого можно решить составленую задачу на первой полкем6 банок на второй полке ? в 3 раза больше

Математика

По данной краткой записи составь задачу и запиши уравнение с неизвестным делимым с помощью которого можно решить составленую задачу на первой полкем6 банок на второй полке ? в 3 раза больше

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